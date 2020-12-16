Şanlıurfa Ticaret Borsası
16.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:36
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,60
|3,75
|Nohut
|Kg
|4,00
|4,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,41
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,40
|1,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|6,20
|6,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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