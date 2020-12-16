Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:36
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek

 Kg 3,60 3,75
Nohut Kg 4,00 4,50
Arpa Kg 1,00 1,41
Buğday Kg 1,50 1,95
Mısır Kg 1,40 1,40
Kütlü pamuk Kg 6,20 6,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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