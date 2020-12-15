Şanlıurfa Ticaret Borsası
15.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:36
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-15,22 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,30-15,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,60
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,50
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,63
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,61
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,24
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|11,30
|15,22
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,95
|2,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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