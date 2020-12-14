Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

14.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:56
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4-7,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4-7,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 8,34 8,34
Nohut Kg 4,50 4,50
Kırmızı mercimek Kg 4,12 5,10
Mısır Kg 1,18 1,80
Buğday Kg 1,92 2,67
Arpa Kg 1,57 1,57
Kütlü pamuk Kg 4,00 7,10
Preseli pamuk Kg 10,50 16,10
Yağlık çiğit Kg 1,60 2,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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