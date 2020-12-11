Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:48
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,50-5,07 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,50-5,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,50 5,07
Nohut Kg 2,00 3,55
Arpa Kg 1,00 1,06
Buğday Kg 1,93 2,60
Mısır Kg 1,17 1,68
Kırık mercimek Kg 4,50 4,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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