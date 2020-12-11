Şanlıurfa Ticaret Borsası
11.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:48
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,50-5,07 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,50-5,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,50
|5,07
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,55
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,06
|Buğday
|Kg
|1,93
|2,60
|Mısır
|Kg
|1,17
|1,68
|Kırık mercimek
|Kg
|4,50
|4,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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