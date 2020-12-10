Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:58
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,95-16,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,95-16,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,80
Nohut Kg 4,00 4,00
Arpa Kg 1,00 1,58
Buğday Kg 1,50 2,70
Mısır Kg 1,00 1,68
Yağlık çiğit Kg 1,87 2,45
Kütlü pamuk Kg 4,25 5,20
Preseli pamuk Kg 9,95 16,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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