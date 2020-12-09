Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:39
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-5,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek

 Kg 3,50 5,80
Nohut Kg 4,00 4,50
Arpa Kg 1,00 1,30
Buğday Kg 1,50 2,56
Mısır Kg 1,32 1,50
Fasulye Kg 6,80 7,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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