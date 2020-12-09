Şanlıurfa Ticaret Borsası
09.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:39
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-5,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|5,80
|Nohut
|Kg
|4,00
|4,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,56
|Mısır
|Kg
|1,32
|1,50
|Fasulye
|Kg
|6,80
|7,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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