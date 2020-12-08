Şanlıurfa Ticaret Borsası
08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:20
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,00-12,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,00-12,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,26
|2,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|6,30
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,74
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,40
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,65
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,25
|7,35
|Preseli pamuk
|Kg
|12,00
|12,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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