Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:20
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,00-12,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,00-12,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 1,26 2,50
Kırmızı mercimek Kg 3,50 6,30
Mısır Kg 1,26 1,74
Buğday Kg 1,50 2,40
Arpa Kg 1,00 1,65
Kütlü pamuk Kg 4,25 7,35
Preseli pamuk Kg 12,00 12,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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