Şanlıurfa Ticaret Borsası
07.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:18
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,50
|2,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,24
|6,24
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,95
|Buğday
|Kg
|1,90
|2,56
|Arpa
|Kg
|1,52
|1,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,50
|Preseli pamuk
|Kg
|9,10
|15,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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