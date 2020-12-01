Şanlıurfa Ticaret Borsası
01.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:28
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,55-11,85 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,55-11,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,74
|6,74
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,50
|1,85
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,42
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,08
|2,52
|Preseli pamuk
|Kg
|11,55
|11,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
Haber Yorumları
500