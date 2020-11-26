Şanlıurfa Ticaret Borsası
26.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:15
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,50-13,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,50-13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,00
|8,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,75
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,23
|2,88
|Mısır
|Kg
|1,28
|1,75
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,60
|5,30
|Preseli pamuk
|Kg
|10,50
|13,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
Haber Yorumları
500