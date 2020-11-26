Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

26.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:15
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,50-13,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,50-13,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 8,00 8,00
Arpa Kg 1,00 1,75
Buğday Kg 1,60 1,70
Yağlık çiğit Kg 2,23 2,88
Mısır Kg 1,28 1,75
Kütlü pamuk Kg 4,60 5,30
Preseli pamuk Kg 10,50 13,10

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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