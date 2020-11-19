Şanlıurfa Ticaret Borsası
19.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:41
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,90-13,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,90-13,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,16
|1,42
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,94
|Mısır
|Kg
|1,43
|1,71
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|1,50
|Preseli pamuk
|Kg
|11,90
|13,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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