Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,90-13,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,90-13,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: