Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:41
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,90-13,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,90-13,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 4,00
Arpa Kg 1,16 1,42
Buğday Kg 1,50 1,94
Mısır Kg 1,43 1,71
Yağlık çiğit Kg 1,50 1,50
Preseli pamuk Kg 11,90 13,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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