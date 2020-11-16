Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:00
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,50-6,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,50-6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 8,00 8,00
Nohut Kg 2,00 2,00
Kırmızı mercimek Kg 6,38 6,56
Mısır Kg 1,35 1,79
Buğday Kg 2,29 2,72
Arpa Kg 1,44 1,85
Preseli pamuk Kg 9,50 13,73
Kütlü pamuk Kg 4,50 6,50
Yağlık çiğit Kg 1,70 2,37

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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