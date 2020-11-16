Şanlıurfa Ticaret Borsası
16.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:00
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,50-6,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,50-6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,00
|8,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,38
|6,56
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,79
|Buğday
|Kg
|2,29
|2,72
|Arpa
|Kg
|1,44
|1,85
|Preseli pamuk
|Kg
|9,50
|13,73
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,50
|6,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,70
|2,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
Haber Yorumları
500