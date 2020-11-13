Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: