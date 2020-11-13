Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:36
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,30
Buğday Kg 2,10 2,42
Mısır Kg 1,51 1,75
Yağlık çiğit Kg 1,05 1,05
Kütlü pamuk Kg 6,91 6,91
Preseli pamuk Kg 10,60 13,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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