Şanlıurfa Ticaret Borsası
13.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:36
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,60-13,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,30
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,42
|Mısır
|Kg
|1,51
|1,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,05
|1,05
|Kütlü pamuk
|Kg
|6,91
|6,91
|Preseli pamuk
|Kg
|10,60
|13,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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