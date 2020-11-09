Şanlıurfa Ticaret Borsası
09.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:59
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,50
|4,38
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,30
|6,90
|Mısır
|Kg
|1,40
|1,85
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,58
|Arpa
|Kg
|1,59
|1,72
|Kütlü pamuk
|Kg
|6,50
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|9,25
|15,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,44
|2,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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