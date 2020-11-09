Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:59
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,50 4,38
Kırmızı mercimek Kg 6,30 6,90
Mısır Kg 1,40 1,85
Buğday Kg 1,85 2,58
Arpa Kg 1,59 1,72
Kütlü pamuk Kg 6,50 6,50
Preseli pamuk Kg 9,25 15,40
Yağlık çiğit Kg 1,44 2,68

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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