Şanlıurfa Ticaret Borsası
06.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:46
Şanlıurfa Ticaret Borsasında organik kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında organik kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,20
|8,20
|Nohut
|Kg
|3,82
|4,84
|Arpa
|Kg
|1,04
|1,61
|Fasulye
|Kg
|5,00
|7,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,20
|6,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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