Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:46
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında organik kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında organik kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kırmızı kabuklu mercimek Kg 8,208,20
Nohut Kg3,82 4,84
Arpa Kg 1,04 1,61
Fasulye Kg 5,00 7,50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,20 6,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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