Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,90-5,86 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,90-5,86 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: