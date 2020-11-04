Şanlıurfa Ticaret Borsası
04.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:30
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,90-5,86 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,90-5,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|3,50
|4,45
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,85
|6,35
|Mısır
|Kg
|1,40
|1,76
|Buğday
|Kg
|1,83
|2,45
|Arpa
|Kg
|1,23
|1,56
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,90
|5,86
|Preseli pamuk
|Kg
|9,40
|13,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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