Şanlıurfa Ticaret Borsası
02.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,15-6,51 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,15-6,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,82
|7,82
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,93
|6,00
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,75
|Buğday
|Kg
|1,51
|2,51
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,58
|Preseli pamuk
|Kg
|10,40
|13,55
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,15
|6,51
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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