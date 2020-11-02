Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,15-6,51 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,15-6,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 7,82 7,82
Kırmızı mercimek Kg 5,93 6,00
Mısır Kg 1,30 1,75
Buğday Kg 1,51 2,51
Arpa Kg 1,00 1,58
Preseli pamuk Kg 10,40 13,55
Kütlü pamuk Kg 4,15 6,51
Yağlık çiğit Kg 1,50 2,25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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