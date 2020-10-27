Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

27.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:29
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 - 12 liradan işlem gördü.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 - 12 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,20
Tohumluk çiğit Kg 2,00 2,00
Arpa Kg 1,00 1,53
Buğday Kg 1,60 2,41
Mısır Kg 1,45 1,81
Yağlık çiğit Kg 1,85 1,88
Kütlü pamuk Kg 4,25 4,78
Preseli pamuk Kg 7,95 12,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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