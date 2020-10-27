Şanlıurfa Ticaret Borsası
27.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:29
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 - 12 liradan işlem gördü.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 - 12 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,20
|Tohumluk çiğit
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,53
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,41
|Mısır
|Kg
|1,45
|1,81
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,85
|1,88
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,25
|4,78
|Preseli pamuk
|Kg
|7,95
|12,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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