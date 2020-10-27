Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 - 12 liradan işlem gördü.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 - 12 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: