Şanlıurfa Ticaret Borsası
21.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:50
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,51 ile 5,15 lira arasında satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,51 ile 5,15 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,51
|5,15
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,69
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,45
|Arpa
|Kg
|1,21
|1,21
|Nohut
|Kg
|1,75
|4,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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