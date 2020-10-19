Şanlıurfa Ticaret Borsası
19.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:46
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,20-6 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,20-6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|6,70
|7,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,40
|6,40
|Mısır
|Kg
|1,38
|1,57
|Buğday
|Kg
|1,72
|2,45
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,44
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,20
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,25
|11,84
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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