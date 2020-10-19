Şanlıurfa Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:46
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,20-6 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4,20-6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 6,70 7,00
Kırmızı mercimek Kg 6,40 6,40
Mısır Kg 1,38 1,57
Buğday Kg 1,72 2,45
Arpa Kg 1,40 1,44
Kütlü pamuk Kg 4,20 6,00
Preseli pamuk Kg 9,25 11,84
Yağlık çiğit Kg 1,50 2,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Sadri Alışık İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tisserand Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:51:04. #1.15#
title