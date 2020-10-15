Şanlıurfa Ticaret Borsası
15.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:07
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,15-11 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,15-11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,20
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,34
|1,45
|Preseli pamuk
|Kg
|9,15
|11,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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