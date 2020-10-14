Şanlıurfa Ticaret Borsası
14.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:05
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 4,50 lira arasında satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 4,50 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,50
|Fasulye
|Kg
|5,25
|5,25
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,32
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Nohut
|Kg
|2,10
|4,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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