Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 4,50 lira arasında satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 4,50 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: