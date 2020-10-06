Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:56
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 3,51 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 3,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,50 3,51
Fasulye Kg 6,00 8,00
Buğday Kg 1,50 2,24
Arpa Kg 1,00 1,44
Nohut Kg 2,50 2,99

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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