Şanlıurfa Ticaret Borsası
06.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:56
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 3,51 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50 ila 3,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|3,51
|Fasulye
|Kg
|6,00
|8,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,24
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,44
|Nohut
|Kg
|2,50
|2,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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