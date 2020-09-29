Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 ila 10,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 ila 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: