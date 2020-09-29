Şanlıurfa Ticaret Borsası
29.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:58
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 ila 10,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 ila 10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,70
|Mısır
|Kg
|1,16
|1,38
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,09
|Arpa
|Kg
|1,02
|1,20
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|10,20
|Nohut
|Kg
|2,51
|2,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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