Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:58
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 ila 10,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 ila 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 4,70
Mısır Kg 1,16 1,38
Buğday Kg 1,50 2,09
Arpa Kg 1,02 1,20
Preseli pamuk Kg 9,00 10,20
Nohut Kg 2,51 2,51

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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