Şanlıurfa Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:20
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50-10,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50-10,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 4,00
Mısır Kg 125 1,25
Buğday Kg 2,01 2,17
Fasulye Kg 6,50 6,50
Preseli pamuk Kg 9,50 10,40
Ham zeytinyağı Kg 7,00 7,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Cem Yılmaz Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Murat Şahin Benik Afobe Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:24:32. #1.14#
title