Şanlıurfa Ticaret Borsası
25.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:20
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50-10,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50-10,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Mısır
|Kg
|125
|1,25
|Buğday
|Kg
|2,01
|2,17
|Fasulye
|Kg
|6,50
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|9,50
|10,40
|Ham zeytinyağı
|Kg
|7,00
|7,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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