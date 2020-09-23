Şanlıurfa Ticaret Borsası
23.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:44
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,52 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,51
|5,13
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,35
|Buğday
|Kg
|1,80
|2,00
|Çiğit
|Kg
|1,15
|1,15
|Preseli pamuk
|Kg
|9,52
|9,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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