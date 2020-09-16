Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,80-5,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
16.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:23

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,80-5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,80 5,50
Nohut Kg 2,00 3,00
Buğday Kg 2,10 2,19
Arpa Kg 1,00 1,00

Kaynak: AA

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