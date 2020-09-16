Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,80-5,50 liradan satıldı.
16.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:23
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,80-5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,80
|5,50
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,00
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,19
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
Kaynak: AA
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