Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 1,89-2,09 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
10.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:38

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 1,89-2,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,00 2,00
Kırmızı mercimek Kg 5,05 5,08
Mısır Kg 1,32 1,37
Buğday Kg 1,89 2,09
Arpa Kg 1,00 1,00
Preseli pamuk Kg 8,78 9,99

Kaynak: AA

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