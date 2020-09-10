Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 1,89-2,09 liradan satıldı.
10.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 1,89-2,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,05
|5,08
|Mısır
|Kg
|1,32
|1,37
|Buğday
|Kg
|1,89
|2,09
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,78
|9,99
Kaynak: AA
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