Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 1,89-2,09 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 1,89-2,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: