Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,57 6,02 Arpa Kg 1,32 1,32 Buğday Kg 1,86 2,15 Nohut Kg 2,83 3,50 Mısır Kg 1,33 1,33 Preseli pamuk Kg 9,75 9,75

Kaynak: AA