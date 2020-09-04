Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.
04.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:10
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,57
|6,02
|Arpa
|Kg
|1,32
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,86
|2,15
|Nohut
|Kg
|2,83
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,33
|Preseli pamuk
|Kg
|9,75
|9,75
Kaynak: AA