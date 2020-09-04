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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
04.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:10

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,57 6,02
Arpa Kg 1,32 1,32
Buğday Kg 1,86 2,15
Nohut Kg 2,83 3,50
Mısır Kg 1,33 1,33
Preseli pamuk Kg 9,75 9,75

Kaynak: AA

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