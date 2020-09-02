Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 -10,20 liradan satıldı.
02.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 -10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,60
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,60
|5,60
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|10,20
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,40
|Susam
|Kg
|8,33
|8,33
|Mısır
|Kg
|0,99
|1,38
Kaynak: AA