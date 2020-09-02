Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 -10,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 -10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 1,60 3,50 Kırmızı mercimek Kg 5,60 5,60 Preseli pamuk Kg 8,50 10,20 Buğday Kg 1,85 2,10 Arpa Kg 1,00 1,40 Susam Kg 8,33 8,33 Mısır Kg 0,99 1,38

Kaynak: AA