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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,28 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
27.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:23

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,40 5,31
Ham zeytinyağı Kg 7,00 7,00
Buğday Kg 1,92 2,02
Preseli pamuk Kg 8,50 9,28

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: AA

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