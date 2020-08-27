Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,28 liradan satıldı.
27.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:23
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,40
|5,31
|Ham zeytinyağı
|Kg
|7,00
|7,00
|Buğday
|Kg
|1,92
|2,02
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|9,28
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: AA