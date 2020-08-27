Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,28 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,40 5,31 Ham zeytinyağı Kg 7,00 7,00 Buğday Kg 1,92 2,02 Preseli pamuk Kg 8,50 9,28

Kaynak: AA