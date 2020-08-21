Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,85 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,80 Nohut Kg 1,80 3,90 Dana karkas Kg 26,50 35,00 Ayçiçeği Kg 2,62 2,62 Arpa Kg 0,80 1,01 Preseli pamuk Kg 8,80 9,85

Kaynak: AA