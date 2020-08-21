Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,85 liradan satıldı.
21.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:55
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,80
|Nohut
|Kg
|1,80
|3,90
|Dana karkas
|Kg
|26,50
|35,00
|Ayçiçeği
|Kg
|2,62
|2,62
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,01
|Preseli pamuk
|Kg
|8,80
|9,85
Kaynak: AA