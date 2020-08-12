Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Preseli pamuk Kg 9,50 9,50 Arpa Kg 0,90 0,91 Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00 Buğday Kg 1,69 2,08 Mısır Kg 1,30 1,30 Yağlık çiğit Kg 0.95 0.95

Kaynak: AA