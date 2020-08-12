Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
12.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:07
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|9,50
|9,50
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,91
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|1,69
|2,08
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|0.95
|0.95
Kaynak: AA