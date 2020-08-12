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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
12.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:07

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 9,50 9,50
Arpa Kg 0,90 0,91
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Buğday Kg 1,69 2,08
Mısır Kg 1,30 1,30
Yağlık çiğit Kg 0.95 0.95

Kaynak: AA

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