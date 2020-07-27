Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 4,49-5 liradan satıldı.
27.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:03
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 4,49-5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,60
|1,60
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,49
|5,00
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,72
|2,10
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,30
|Preseli pamuk
|Kg
|9,40
|11,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|3,85
|3,85
Kaynak: AA