Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20-9,55 liradan satıldı.
22.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:04
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20-9,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,30
|5,20
|Süt
|Kg
|1,60
|2,50
|Arpa
|Kg
|0,81
|1,75
|Pamuk yağı
|Kg
|5,40
|5,40
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,70
|Preseli pamuk
|Kg
|9,20
|9,55
Kaynak: AA