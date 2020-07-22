Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20-9,55 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20-9,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,30 5,20 Süt Kg 1,60 2,50 Arpa Kg 0,81 1,75 Pamuk yağı Kg 5,40 5,40 Buğday Kg 1,01 1,70 Preseli pamuk Kg 9,20 9,55

Kaynak: AA