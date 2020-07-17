Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 11,27 liradan satıldı.
17.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:47
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 11,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,70
|4,54
|Buğday
|Kg
|1,03
|2,13
|Nohut
|Kg
|4,00
|4,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|11,27
|11,27
|Preseli pamuk
|Kg
|9,83
|10,20
Kaynak: AA