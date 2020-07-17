Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 11,27 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 11,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,70 4,54 Buğday Kg 1,03 2,13 Nohut Kg 4,00 4,00 Kırmızı pul biber Kg 11,27 11,27 Preseli pamuk Kg 9,83 10,20

Kaynak: AA