Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03-9,70 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,70 5,00 Buğday Kg 1,10 2,10 Süt Kg 1,60 2,50 Arpa Kg 0,80 1,30 Ham pamuk yağı Kg 3,50 3,50 Kuru kabuklu fıstık Kg 35,00 35,00 Preseli pamuk Kg 8,03 9,70

Kaynak: AA