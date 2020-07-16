Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03-9,70 liradan satıldı.
16.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:33
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,70
|5,00
|Buğday
|Kg
|1,10
|2,10
|Süt
|Kg
|1,60
|2,50
|Arpa
|Kg
|0,80
|1,30
|Ham pamuk yağı
|Kg
|3,50
|3,50
|Kuru kabuklu fıstık
|Kg
|35,00
|35,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,03
|9,70
Kaynak: AA