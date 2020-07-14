Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.
14.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:03
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,50
|5,50
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,99
|Dana karkas
|Kg
|34,00
|34,00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,38
|9,65
Kaynak: AA