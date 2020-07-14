Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,50 5,50 Buğday Kg 1,20 1,99 Dana karkas Kg 34,00 34,00 Preseli pamuk Kg 9,38 9,65

Kaynak: AA