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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
14.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:03

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,50 5,50
Buğday Kg 1,20 1,99
Dana karkas Kg 34,00 34,00
Preseli pamuk Kg 9,38 9,65

Kaynak: AA

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