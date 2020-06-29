Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.
29.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:04
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,76
|0,76
|Ham pamuk yağı
|Kg
|3,80
|3,84
|Preseli pamuk
|Kg
|9,33
|10,20
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,26
|4,30
|Buğday
|Kg
|1,40
|3,73
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,30
Kaynak: AA