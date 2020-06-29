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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
29.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:04

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yağlık çiğit Kg 0,76 0,76
Ham pamuk yağı Kg 3,80 3,84
Preseli pamuk Kg 9,33 10,20
Kırmızı mercimek Kg 4,26 4,30
Buğday Kg 1,40 3,73
Arpa Kg 1,20 1,30

Kaynak: AA

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