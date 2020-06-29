Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,76 0,76 Ham pamuk yağı Kg 3,80 3,84 Preseli pamuk Kg 9,33 10,20 Kırmızı mercimek Kg 4,26 4,30 Buğday Kg 1,40 3,73 Arpa Kg 1,20 1,30

Kaynak: AA