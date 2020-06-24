Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,70 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,70 4,70 Buğday Kg 1,30 1,70 Arpa Kg 1,30 1,33 Nohut Kg 2,89 2,89 Mısır Kg 1,30 1,35

Kaynak: AA