Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,70 liradan satıldı.
24.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:40
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,70
|4,70
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,70
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,33
|Nohut
|Kg
|2,89
|2,89
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,35
Kaynak: AA