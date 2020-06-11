Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,15 liradan satıldı.
11.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:12
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,30
|3,35
|Buğday
|Kg
|1,61
|1,91
|Sade yağ
|Kg
|72,00
|72,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,97
|0.97
|Preseli pamuk
|Kg
|8,30
|9,15
Kaynak: AA