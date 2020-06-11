Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,15 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,30 3,35 Buğday Kg 1,61 1,91 Sade yağ Kg 72,00 72,00 Yağlık çiğit Kg 0,97 0.97 Preseli pamuk Kg 8,30 9,15

Kaynak: AA