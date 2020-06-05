Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,27 4,27 Buğday Kg 1,05 1,85 Kırmızı pul biber Kg 21,00 21,00 Nohut Kg 2,00 2,00 Preseli pamuk Kg 8,17 8,73

Kaynak: AA