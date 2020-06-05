Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı.
05.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:35
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,27
|4,27
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,85
|Kırmızı pul biber
|Kg
|21,00
|21,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,17
|8,73
Kaynak: AA