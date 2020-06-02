Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25-9,28 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25-9,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00 Süt Kg 1,20 1,20 Buğday Kg 1,60 1,80 Dana karkas Kg 36,00 36,00 Preseli pamuk Kg 9,25 9,28

Kaynak: AA