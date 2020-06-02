Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25-9,28 liradan satıldı.
02.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:55
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25-9,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Süt
|Kg
|1,20
|1,20
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,80
|Dana karkas
|Kg
|36,00
|36,00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,25
|9,28
Kaynak: AA