Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,15-9,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,15-9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çigit Kg 0,70 0,70 Kırmızı mercimek Kg 4,90 4,90 Mısır Kg 1,21 1,32 Buğday Kg 1,65 2,01 Arpa Kg 1,00 1,34 Kütlü pamuk Kg 2,70 2,70 Preseli pamuk Kg 8,15 9,50

Kaynak: AA