Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,15-9,50 liradan satıldı.
01.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:47
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,15-9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çigit
|Kg
|0,70
|0,70
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,90
|4,90
|Mısır
|Kg
|1,21
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,65
|2,01
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,34
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,70
|2,70
|Preseli pamuk
|Kg
|8,15
|9,50
Kaynak: AA