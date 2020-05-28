Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,45 liradan satıldı.
28.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Süt
|Kg
|1,40
|1,40
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,35
|Buğday
|Kg
|1,52
|1,90
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|9,45
Kaynak: AA