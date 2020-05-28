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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,45 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
28.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00
Süt Kg 1,40 1,40
Arpa Kg 0,80 0,80
Mısır Kg 1,35 1,35
Buğday Kg 1,52 1,90
Preseli pamuk Kg 8,50 9,45

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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