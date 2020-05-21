Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 65 liradan satıldı.
21.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:28
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,00
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Sade yağ
|Kg
|65,00
|65,00
|Buğday
|Kg
|0,86
|2,03
|Mısır
|Kg
|0,70
|0,70
Kaynak: AA