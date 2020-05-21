Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 65 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 2,00 Nohut Kg 2,00 2,00 Arpa Kg 0,80 0,80 Sade yağ Kg 65,00 65,00 Buğday Kg 0,86 2,03 Mısır Kg 0,70 0,70

Kaynak: AA