Şanlıurfa Ticaret Borsası
11.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:58
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,00
|4,20
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,93
|2,05
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,20
|2,24
|Preseli pamuk
|Kg
|8,45
|9,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,76
|0,76
Kaynak: AA