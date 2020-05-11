Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 3,00 4,20 Mısır Kg 1,25 1,32 Buğday Kg 1,93 2,05 Kütlü pamuk Kg 2,20 2,24 Preseli pamuk Kg 8,45 9,80 Yağlık çiğit Kg 0,76 0,76

Kaynak: AA