Şanlıurfa Ticaret Borsası
08.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:38
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-9,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kanola
|Kg
|2,40
|2,40
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,00
|4,20
|Mısır
|Kg
|0,71
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,10
|2,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,80
|9,35
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,87
|1,00
Kaynak: AA