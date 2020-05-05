Şanlıurfa Ticaret Borsası
05.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:08
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği
|Kg
|2,40
|2,40
|Mısır
|Kg
|0,76
|1,37
|Buğday
|Kg
|1,56
|2,00
|Nötr pamuk yağı
|Kg
|5,40
|5,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,82
|1,10
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|9,00
Kaynak: AA