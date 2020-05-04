Şanlıurfa Ticaret Borsası
04.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:07
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,10-9,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,10-9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|5,76
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,31
|Buğday
|Kg
|2,03
|2,15
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,13
|1,27
|Preseli pamuk
|Kg
|7,10
|9,25
Kaynak: AA