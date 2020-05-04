Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,10-9,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,10-9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 3,50 5,76 Mısır Kg 0,90 1,31 Buğday Kg 2,03 2,15 Arpa Kg 0,80 0,80 Yağlık çiğit Kg 1,13 1,27 Preseli pamuk Kg 7,10 9,25

Kaynak: AA